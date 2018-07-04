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Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2" - премьер Польши

Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2" - премьер Польши

Премьер Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что Европейскому Союзу не нужен газопровод “Северный поток-2”, который дает России сильный инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику.

Об этом он заявил во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

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Моравецкий подчеркнул, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая требует сочетания конкурентоспособности с геополитическим реализмом.

“Путь, избранный Европейским Союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда-то, возможно, и к нольуглеродной, – это определенно правильный путь. Это путь к чистой окружающей среде и лучшему состоянию здоровья наших граждан”, – сказал Моравецкий.

Моравецкий убеждает, что “все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть “Северный поток-2”, который, надо четко это сказать, является не экономическим, а политическим проектом”.

По мнению польского премьера, “Европейскому Союзу не нужен “Северный поток-2”, который только увеличит риск дестабилизации Центральной Европы и даст России сильные орудия давления не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику”.

По материалам Економічна Правда
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