Китай запускает производство беспилотных автобусов

Китайская компания Baidu в среду объявила о начале массового производства беспилотных автобусов собственной разработки для коммерческого использования.

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Об этом сообщил генеральный директор Baidu Робин Ли, выступая на ежегодной конференции компании Baidu Create 2018.

«Управляемый последней версией системы Apollo 3.0 („Аполло 3.0“, разработанная Baidu общедоступная платформа для беспилотных автомобилей — Ред.) автономный автобус Apolong в скором времени появится на дорогах Китая и за рубежом», — заявил Ли.

Глава Baidu также отметил, что к настоящему моменту всего было произведено 100 единиц таких автобусов. Старт их коммерческой эксплуатации запланирован в Пекине, Шэньчжэне, новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй, городе Ухань и Пинтане.

По словам Ли, Apolong способен самостоятельно выполнять ряд операций, в том числе обгон и поворот. На начальном этапе эксплуатации автобусы в основном будут использоваться в туристических местах, на территории аэропортов и в других закрытых зонах.