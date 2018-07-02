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В США запустили беспилотные микроавтобусы (видео)

В США запустили беспилотные микроавтобусы (видео)

На дороги американского Детройта выехали беспилотные электрические микроавтобусы.

Пять автономных шаттлов May Mobility будут развозить сотрудников компании Quicken Loans между офисами, автостоянками и другими пунктами назначения.

Длина маршрута автобусов составляет около 2 км.

Первое время шаттлы будут ездить под присмотром представителя фирмы, который будет находиться в салоне и принимать на себя управление в случае возникновения экстренных ситуаций.

До конца этого года компания планирует расширить область своей работы на другие районы Детройта, а уже в следующем – выйти за пределы штата Мичиган.

По материалам Газета по-Украински
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