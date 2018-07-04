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В новую ТЭС на биомассе инвестировали около 10 млн евро

В новую ТЭС на биомассе инвестировали около 10 млн евро

В пгт Каменец-Подольский Хмельницкой области запустили новую теплоэлектростанцию общей мощностью почти 45 МВт, которая для производства электроэнергии и тепла будет использовать помимо газа биомассу (солому, отходы кукурузы и подсолнечника, щепки).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности.

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Как рассказали в ведомстве, стоимость такого проекта составила почти 10 миллионов евро.

Планируется, что после запуска станция сможет бесперебойно обеспечивать теплом и горячей водой около 22 тыс. жителей пгт, 190 жилых домов, 3 детских сада и 5 школ. Потенциал замещения газа — более 8 млн м3 газа в год.

Как рассказали в Госагентстве, эта станция позволила Каменец-Подольскому стать первым в Украине, а также третьим в Европе и пятым в мире городом, который использует современный метод производства тепла, заключающийся в работе турбины с модулем ОRС мощностью 1,8 МВт.

«Этот проект, реализацию которого поддержал Всемирный банк, доказывает, что правительство, парламент совместно с Госэнергоэффективности ввели действительно эффективное и привлекательное законодательство для инвесторов», — отметил на открытии станции глава ведомства Сергей Савчук.

По материалам Hubs
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