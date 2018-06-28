Сколько газа можно сэкономить при помощи мусора в Украине (инфографика)

Производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд м3 газа в год, а также решить проблему свалок.

Об этом заявил глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

По расчетам Госэнергоэффективности, с 10 млн тонн мусора, попадающего на полигоны, можно производить 3,5 млн Гкал тепловой энергии и 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. В результате потенциал замещения газа составляет до 1 млрд м3 ежегодно, говорится в сообщении госагентства.

Проанализировав различные финансовые модели строительства мусороперерабатывающих заводов для дальнейшей генерации энергии, участники совещания пришли к выводу об эффективности проекта, предусматривающего сортировки мусора, получения биогаза из биологической фракции и обязательную когенерацию — производство электрической и тепловой энергии.

“Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному “зеленому” тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам”, — уверяет Савчук.

При этом отмечаются риски для подобных проектов. В частности, это отсутствие гарантированного объема поступления мусора на переработку.

Справка Finance.ua

По данным Госслужбы статистики, население дает в год примерно 6,5 млн т отходов, или по 271 кг в год на человека.