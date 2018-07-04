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В России заявили, что готовы к созданию "параллельного" интернета

В России заявили, что готовы к созданию "параллельного" интернета

У Российской Федерации есть все возможности для создания “параллельного” интернета, которые использует при неблагоприятном развитии событий.

Об этом заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИДа Илья Рогачев.

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Рогачев уточнил, что несмотря на технические, финансовые, интеллектуальные “и все остальные возможности” для создания параллельного интернета, этого мало кому бы хотелось.

По его словам, политический курс Москвы не направлен на обособление интернета, но РФ может вынужденно прибегнуть к этой мере из-за политики стран Запада, “насаждающих двойные стандарты”.

Он добавил, что в реальности цензура киберпространства в западных государствах развита гораздо сильнее, чем в РФ.

По материалам internetua.com
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