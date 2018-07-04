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Viber планирует запустить свою криптовалюту в России

Viber планирует запустить свою криптовалюту в России

Материнская компания мессенджера Viber – японская Rakuten Inc. – изучает российское законодательство в сфере криптовалют и рассчитывает запустить свою криптовалюту на базе мессенджера в России в 2019 году.

Об этом рассказал журналистам глава Viber Джамел Агауа.

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О планах Rakuten запустить свою криптовалюту Rakuten Coin на базе существующей программы лояльности было объявлено в феврале этого года.

“Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin – криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten”, – сказал Агауа, уточнив, что запуск в России может произойти в 2019 году.

По его словам, криптовалюта Rakuten Coin появится в кошельке Viber и ее можно будет обменять на рубли, доллары и евро. CEO мессенджера отметил, что сейчас специалисты компании изучают российское законодательство в сфере криптовалют.

Глава Viber рассказал, что, скорее всего, Rakuten Coin можно будет использовать для оплаты покупок через кошелек Viber. Можно ли будет обменять криптовалюту на рубли и перевести на счет в банк – пока непонятно: как отметил Агауа, это будет зависеть от законодательства РФ. Кроме того, для запуска нужно получить соответствующую лицензию ЦБ, уточнил он.

По материалам ИТАР-ТАСС
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