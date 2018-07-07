Ресурс Nestpick составил рейтинг самых дешевых и дорогих городов мира для переезда.

При составлении списка учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.

Так, самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир.

Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье – румынский Бухарест (644 евро), четвертое – Будапешт, Венгрия (743 евро), пятое – Рига, Латвия (795 евро).

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Самым дорогим оказался Дубай, ОАЭ (3600 евро), Окленд, Новая Зеландия (3420 евро), Сан-Франциско, США (3216 евро), Нью-Йорк, США (2879 евро) и Лондон, Великобритания (2738 евро).