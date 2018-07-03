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ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт - СМИ

ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт - СМИ

ПриватБанк планирует подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве с China UnionPay Group.

В меморандуме, который должны подписать глава ПриватБанка Петр Крумханзл и глава China UnionPay Group Ши Веньчао, будет идти речь о вопросах сотрудничества в направлении эквайринга карт UnionPay, и более широкого круга инновационных продуктов компании UnionPay и возможности их внедрения в Украине.

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Платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.

“На текущий момент мы находимся на стадии регистрации в Национальном банке. Планируем завершить этот этап ориентировочно к концу лета. После чего первой нашей задачей, но не самоцелью, будет распространение покрытия нашей сети, обеспечение приема карт UnionPay. Наряду с этим планируем развивать эмиссионные проекты и внедрять свои технологии, в частности мобильный кошелек”, – говорил представитель UnionPay International.

Сервисная комиссия по торговым операциям составляет 0,1%, комиссия за обналичивание — $0,125. Интерчейдж готовы назвать только после подписания NDA с банком.

По материалам Финансовый клуб
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