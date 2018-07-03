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В Госстате подсчитали, сколько украинцы потратили на еду в 2018 году

В Госстате подсчитали, сколько украинцы потратили на еду в 2018 году

На продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года украинцы потратили 211,868 млрд гривен.

Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 42,1% от конечных потребительских расходов, сообщили в Госстате.

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На алкоголь и табак за отчетный период было потрачено 37,978 млрд грн, или 7,6% от совокупных расходов.

Конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,557 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • В январе-мае 2018 года в Украине на 26,1% подорожали мясо и мясные продукты. На 16,8% – сливочное масло и жиры животного происхождения. На 23,7% – молоко, сыр и яйца. Хлеб прибавил в цене 18,4%.
По материалам Газета по-Украински
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