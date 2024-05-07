На железнодорожном вокзале Киева открыли пункт рекрутинга в армию — Finance.ua

На железнодорожном вокзале Киева открыли пункт рекрутинга в армию Сегодня 16:33 — Личные финансы

На железнодорожном вокзале Киева открыли пункт рекрутинга в армию

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.⠀

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Здесь специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.⠀

Этот пилотный проект Министерства обороны Украины при поддержке Укрзализныци стремится прозрачно информировать людей о возможностях эффективной помощи Силам обороны Украины и стимулировать к добровольному привлечению на военную службу.⠀

«Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию гражданам», — отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал № 3.⠀

«Для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Министерством обороны, мы уже предлагаем приоритетное бронирование билетов для военнослужащих и обеспечиваем ряд стратегических перевозок. Киевский вокзал ежедневно проходит более 20 тысяч человек, поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами, где нам будет удобно информировать их о возможности присоединиться к рядам Сил обороны. А для защитников и защитниц, которые тоже регулярно путешествуют в наших поездах, это сигнал, что мы все вместе работаем над усилением нашей армии», — отметил член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.⠀

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