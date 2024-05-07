Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: рынок труда в апреле (инфографика) — Finance.ua

Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: рынок труда в апреле (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: рынок труда в апреле (инфографика)

обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Как отмечает кадровый портал Work.ua, дефицит кадров на рынке труда: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.

Некоторые сезонные тенденции остаются прежними. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы откликаться на заманчивые предложения летних подработок.

На рынке труда — более 111 000 вакансий

В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 г., когда на рынке труда было 105 809 вакансий.

В 14 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области продолжают лидировать — здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).

В областях-лидерах количество вакансий выросло на 7−9%, что соответствует среднему росту на рынке труда — +8% к марту. Исключением вновь стала Харьковская область, которая все еще не оправилась от ударов по энергетической инфраструктуре.

Категории с наибольшим количеством вакансий

Второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория «Сфера обслуживания» — 20 427 (+15% к марту). Также в десятку лидеров входят:

«Рабочие специальности, производство» — 18 996 вакансий, +10% к марту;

«Продажа, закупка» — 14 435, +1%;

«Розничная торговля» — 13 352, +12%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 11 556, +18%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 10 778, +10%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 9 805, +5%;

«Транспорт, автобизнес» — 8 948, +10%;

«Бухгалтерия, аудит» — 7 722, +5%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 686, +5%.

Где еще заметно прибыло предложений работы — на графике ниже.

Стремительный рост категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» отразился и на перечне вакансий, которые стали более востребованными в апреле против марта: посудомойщики, горничные, официанты, бармены/бариста, администраторы ресторана или гостиницы.

В апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (+13% вакансий до марта) и студентов (+15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров — на 16%.

Вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского — на 1,5%.

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