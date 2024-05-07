Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: рынок труда в апреле (инфографика) — Finance.ua

Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: рынок труда в апреле (инфографика)
Как отмечает кадровый портал Work.ua, дефицит кадров на рынке труда обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.
Некоторые сезонные тенденции остаются прежними. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы откликаться на заманчивые предложения летних подработок.
На рынке труда — более 111 000 вакансий
В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 г., когда на рынке труда было 105 809 вакансий.
В 14 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области продолжают лидировать — здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).
В областях-лидерах количество вакансий выросло на 7−9%, что соответствует среднему росту на рынке труда — +8% к марту. Исключением вновь стала Харьковская область, которая все еще не оправилась от ударов по энергетической инфраструктуре.
Категории с наибольшим количеством вакансий
Второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория «Сфера обслуживания» — 20 427 (+15% к марту). Также в десятку лидеров входят:
- «Рабочие специальности, производство» — 18 996 вакансий, +10% к марту;
- «Продажа, закупка» — 14 435, +1%;
- «Розничная торговля» — 13 352, +12%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 11 556, +18%;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 10 778, +10%;
- «Администрация, руководство среднего звена» — 9 805, +5%;
- «Транспорт, автобизнес» — 8 948, +10%;
- «Бухгалтерия, аудит» — 7 722, +5%;
- «Медицина, фармацевтика» — 7 686, +5%.
Где еще заметно прибыло предложений работы — на графике ниже.
Стремительный рост категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» отразился и на перечне вакансий, которые стали более востребованными в апреле против марта: посудомойщики, горничные, официанты, бармены/бариста, администраторы ресторана или гостиницы.
В апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (+13% вакансий до марта) и студентов (+15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров — на 16%.
Вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского — на 1,5%.
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