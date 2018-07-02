В 4G и 5G найдены уязвимости, позволяющие отслеживать трафик и подменять данные устройства

Стали известны данные, в которых описаны типы атак, показывающих уязвимости в стандарте 4G LTE. Две из них являются пассивными и позволяют отследить LTE трафик и узнать различные подробности о целевом объекте.

С помощью третьей, получившей название aLTEr, атакующие могут подменять отправляемые на устройство данные и определить, какие сайты посещает жертва с гаджета, — говорится в докладе группы исследователей из Рурского и Нью-Йоркского университетов.

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Исследователи протестировали атаку aLTEr в серии экспериментов, в ходе которых им удалось перенаправить пользователей на вредоносные сайты, подменив DNS пакеты.

Все три уязвимости затрагивают канальный уровень (Data Link layer, уровень 2) 4G LTE.

Проблемы связаны с отсутствием должной проверки целостности при передаче пакетов, что предоставляет атакующим возможность перехватывать и модифицировать зашифрованные пакеты данных 4G и затем ретранслировать их на сотовые вышки.

Атаки нельзя провести удаленно — злоумышленник должен находиться вблизи и заставить пользователя подключиться к своему устройству.

Резюмируя, исследователи признали, что уязвимости также затрагивают стандарт 5G в его текущем виде. Хотя в стандарте предусмотрены дополнительные функции безопасности, защищающие от атаки aLTEr, в настоящее время они опциональны.