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Разрабатывается новая система, которая помешает хакерам взламывать Wi-Fi

Разрабатывается новая система, которая помешает хакерам взламывать Wi-Fi

После разразившегося в сети скандала, раскрывшего угрозу хакерской атаки на миллионы роутеров по всему миру, Wi-Fi соединение перестало считаться надёжным способом передачи данных.

Возраст актуальной сегодня технологии шифрования WPA2 давно перевалил за десять лет — неудивительно, что она оказалась уязвимой для взлома. Но вскоре ситуация должна измениться: промышленная группа Wi-Fi Alliance начала сертификацию устройств с поддержкой нового протокола безопасности. Он позволит без опасений подключаться к беспроводным сетям.

Новая технология называется WPA3 и призвана сменить устаревшую WPA2, появившуюся ещё 2004 году. С принятием нового стандарта пользователей не изменится практически ничего — в отличие от хакеров, которым станет гораздо сложнее взломать роутер пользователя. Но даже если удастся получить доступ к устройству, дополнительные системы защиты ограничат возможности злоумышленника.

Теперь у хакера не получится «снять» поток информации с маршрутизатора и затем в оффлайне пытаться подобрать пароль — ему постоянно придётся находиться рядом с передающим оборудованием. Также сообщается, что старые данные будут защищены при последующих атаках.

Одним из ключевых нововведений станет поддержка индивидуального шифрования для каждого подключённого к беспроводной сети устройства. Это предотвратит утечку данных при использовании публичных точек доступа: например, в кафе или метрополитене.

По материалам 4PDA
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