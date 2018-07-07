В Японии хотят создать летающие автомобили к 2020 году

Правительство Японии намерено создать консультационный совет по вопросам безопасности и технологий, который займется исследованием и разработает базу для практического использования беспилотных летающих автомобилей уже в 2018 году.

Летающие машины планируют использовать при стихийных бедствиях и для борьбы с пробками на дорогах.

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Правительство Японии решило содействовать созданию беспилотных летающих автомобилей, ведь конкуренция в этой области усиливается с каждым днем. Создать машины планируют к 2020 году.

Беспилотный автомобиль должен летать на со скоростью от 100 до 200 км/ч на высоте 150 метров. Также машина будет совершать взлет и посадку.

Автомобиль должен работать на электричестве. Также одним из его преимуществ является отсутствие необходимости обучать пилотов. Предполагается, что он будет недорог в обслуживании. Поездка на машине-беспилотнике будет стоить примерно столько же, сколько и на обычном такси.