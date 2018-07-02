9 компаний заинтересованы в проектировании объездной дороги вокруг Борисполя

Девять компаний и международных консорциумов из Италии, Финляндии, Болгарии, Германии, Польши, Франции, Швеции, Великобритании и Украины предоставили свои предложения к участию в закупке консультационных услуг для подготовки ТЭО строительства объездной дороги вокруг Борисполя.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице “Укравтодора” в Facebook.

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Технико-экономическое обоснование должно будет сравнить различные варианты объездной дороги и определить оптимальный.

Новая дорога должна быть 1Б категории с 4-мя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч.

Оптимальный вариант объездной дороги должен обеспечить проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18.

Проект может быть разработан по существующему направлению, по новому направлению, а также иметь другие варианты, которые могут сочетать в себе реконструкцию и новое строительство (не менее трех вариантов обхода).

Выполнение задания продлится ориентировочно 10 месяцев без учета времени, необходимого для утверждения ТЭО Кабинетом Министров.

Раскрытие заявок состоялось 15 июня 2018 года. Результаты тендера будут обнародованы в установленном порядке на официальных сайтах Государственного агентства автомобильных дорог и Всемирного банка.