В Украине вступило в силу решение по улучшению работы 4G

В Украине решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по улучшению работы 4G вступило в силу.

Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

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Отмечается, что благодаря действиям НКРСИ созданы условия операторам телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, для улучшения качества предоставления этих услуг своим потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G-радиотехнологии в этом диапазоне.

Согласно решению, в июле 2019 года операторы телекоммуникаций обязаны обеспечить 4G-связью не менее 90% населения каждого областного центра Украины. А в декабре 2021 года не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 000 человек.

Сейчас победителями тендера получены все необходимые разрешительные документы для завершения перенастройки сети на новые частоты.