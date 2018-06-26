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Vodafone анонсировал запуск 4G в 50 населенных пунктах

Vodafone анонсировал запуск 4G в 50 населенных пунктах

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone с 1 июля начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Отмечается, что доступ к интернету четвертого поколения на этой частоте получат жители около 50 населенных пунктов. При этом в список первого запуска 4G-1800 Vodafone вошли населенные пункты из 10 областей: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская.

Предполагается, что новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов.

Для возможности использования 4G в зоне абонентам необходим смартфон и сим-карта, поддерживающие 4G.

Справка Finance.ua

  • 6 марта 2018 г. состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц.
  • Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, далее следует Vodafone – 1,8 млрд грн, а lifecell – 795 млн грн.
  • Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.
По материалам НВ
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