Vodafone анонсировал запуск 4G в 50 населенных пунктах

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone с 1 июля начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Отмечается, что доступ к интернету четвертого поколения на этой частоте получат жители около 50 населенных пунктов. При этом в список первого запуска 4G-1800 Vodafone вошли населенные пункты из 10 областей: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская.

Предполагается, что новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов.

Для возможности использования 4G в зоне абонентам необходим смартфон и сим-карта, поддерживающие 4G.

Справка Finance.ua

6 марта 2018 г. состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц.

Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, далее следует Vodafone – 1,8 млрд грн, а lifecell – 795 млн грн.