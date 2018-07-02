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Французская компания разрабатывает проект по производству локомотивов в Украину и Грузию

Французская компания разрабатывает проект по производству локомотивов в Украину и Грузию

В французской компании Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные – для Украины.

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Об этом в ходе презентации электровоза AZ8A для железных дорог Азербайджана в среду, 27 июня, рассказал заместитель гендиректора-директор по работе с клиентами “Электровозосборочного завода” (ЭКЗ) Alstom в Астане Андрей Ершов.

“О фиксированных планах трудно говорить, поскольку в Украине пока еще официально никаких тендеров не объявлено. Мы хотим участвовать в развитии железнодорожной отрасли Украины, безусловно, но мы будем смотреть на готовность Украины вкладывать денежные средства в обновление своего подвижного состава… Для Грузии – 45 локомотивов, все остальное – для Украины. В Украине есть огромная потребность, поскольку это вторая по величине после России на территории бывшего СССР сеть железных дорог”, – отметил Ершов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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