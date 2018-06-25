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"Укрзализныця" приостановила закупку запчастей у дилера после критики Омеляна

"Укрзализныця" приостановила закупку запчастей у дилера после критики Омеляна

И.о. главы правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов поручил филиалу “Центр обеспечения производства” остановить резонансную процедуру закупки стрелочных переводов и запасных частей, в которой вместо завода-производителя участвовали посредники.

“Отходим от практики закупок через “три руки”. Днепропетровский стрелочный завод, который является производителем этой продукции, лично не вышел на этот тендер, вместо него в нем участвуют дилеры завода”, — написал Е.Кравцов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что необходимо прекратить практику оплаты миллионных сумм компаниям-посредникам.

“Все товары должны закупаться непосредственно у производителей. Поэтому поручил профильным руководителям департаментов изучить вопрос применения в отдельных тендерах ПАО “Укрзализныця” именно переговорной процедуры. То есть, выходим на прямой” контакт с производителем”, — отмечает и.о. предправления компании, добавив, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, на прошлой неделе министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал отменить этот тендер. “Снова две no-name компании разыграли, а производитель в Украине — один”, — посетовал министр.

По материалам Дело
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