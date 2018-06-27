Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 41 0

Китай движется к созданию собственной криптовалюты

Китай движется к созданию собственной криптовалюты

В настоящее время Лаборатория цифровых валют Народного банка Китая подала более 40 патентных заявок, связанных с созданием цифровой валюты, сочетающей основные функции криптовалюты и существующей денежной системы.

Данные из Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая (SIPO) опубликовали две новые патентные заявки, в результате чего общее количество, предоставленное лабораторией, составило 41 документ за 12 месяцев.

Читайте также: ЦБ Багамских островов выпустит свою криптовалюту

Конечная цель, согласно патентам PBoC, состоит в том, чтобы «исключить разрыв между криптовалютами на основе блокчейна и существующей денежной системой», чтобы цифровая валюта могла выполнять функции криптовалюты, будучи широко используемой в существующей финансовой структуре.

Поданные патенты объясняют, что предполагаемый кошелек не будет ограничен, как типичный кошелек криптовалюты только хранением закрытого ключа для определенного актива. И это не похоже на другую услугу мобильных платежей, которые отображают только номер в интерфейсе приложения без сохранения активов пользователями одноранговым способом.

Вместо этого в патентах указывается, что кошелек будет хранить цифровую валюту, выпущенную центральным банком или любым уполномоченным центральным органом.

При этом кошелек будет зашифрован как криптовалюта, использующая закрытые ключи, и предложит защиту с несколькими подписями и удержанием активов пользователями децентрализованным способом.

Исследовательская лаборатория заявила в одном из документов, что, по ее мнению, создается механизм, который делает цифровую валюту более применимой в финансовом мире.

В целом, заявки на патент, поданные до сих пор, сигнализируют о непрерывных усилиях центрального банка Китая по развитию собственной цифровой валюты, а также стремятся потенциально расширить роль технологии среди других государственных учреждений.

По материалам Cryptellect
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018