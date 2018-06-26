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ЦБ Багамских островов выпустит свою криптовалюту

ЦБ Багамских островов выпустит свою криптовалюту

Вице-премьер правительства Багамских островов и одновременно министр финансов этого государства, Хон К. Питер Тюрнквист сделал важное заявление: страна запускает в тестовом режиме собственную криптовалюту.

Об этом пишут местные СМИ.

Эмитентом багамских криптомонет станет центральный банк этого небольшого государства.

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Выступая на конференции «Багамы: блокчейн и криптовалюты», господин Тюрнквист отметил, что блокчейн помогает ускорять различные процессы, которые нужны обществу, а также является эффективным средством для борьбы с коррупцией. Планируется, что вся работа правительства, а также оказание государственных услуг перейдет в итоге на распределенный реестр данных.

Он также отметил, что Багамы не могут не вводить криптовалюту, так как в стране сокращается число работающих подразделений банков, что делает менее доступными различные финансовые услуги — эту ситуацию как раз должно исправить появление собственной криптовалюты.

По материалам TodayNews
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