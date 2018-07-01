ТОП-5 самых надежных подержанных автомобилей (фото)

Эксперты компании Consumer Reports собрали новый рейтинг надежности подержанных автомобилей. Он составлен по отзывам реальных водителей, которые уже имеют опыт владения той или иной машиной, и оценили все ее позитивные и негативные стороны.

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Речь идет исключительно о поломках. Другие важные вопросы, такие как расходы на топлива, комфортность и престижность, были на втором плане.

1. Toyota Prius

Пока новая модель Hyundai Ioniq Hybrid еще не набрала столь же огромной популярности, Toyota Prius остается самым экономичным «гибридом» с бензиновым двигателем. Расход топлива Prius составляет 4,5 литра на 100 километров, и при этом машина остается номером 1 в рейтинге надежности.

2. Lexus CT 200h

Lexus CT 200h – далеко не самый популярный автомобиль, но, как наиболее доступный в модельной линейке, он весьма привлекателен благодаря экономии топлива. Машина спроектирована на той же основе, что и Toyota Prius предыдущего поколения, и расходует всего 5,6 литров бензина на 100 километров.

3. Infiniti Q70

Автомобили Infiniti сложно назвать лидерами продаж, и это несмотря на довольно высокую репутацию бренда и позитивные отзывы владельцев. Автоэксперты по достоинству оценили точную управляемость и отличную силовую установку.

4. Audi Q3

Мощность, управляемость и комфортабельность модели можно считать эталонными. А вот расход топлива оставляет желать лучшего: 10,7 литров на 100 километров. Тем не менее, с точки зрения надежности, Audi Q3 – это лучший кроссовер на рынке.

5. Lexus GX

Среднеразмерный кроссовер Lexus GX построен на той же базе, что и Toyota 4Runner, но этот автомобиль предоставляет своему владельцу намного больше комфорта и опций, ожидаемых от машин премиум-класса. При всем при этом Lexus GX не растерял свои внедорожные способности.