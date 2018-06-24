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ТОП-5 автомобилей, которые пользуются всеобщим уважением на дороге

ТОП-5 автомобилей, которые пользуются всеобщим уважением на дороге

Сейчас поток машин превратился в одну общую массу. Множество обезличенных марок и моделей не привлекают абсолютно никакого внимания. Даже былые гиганты сравнялись в визуальном эффекте с новоявленными бестселлерами.

Но есть машины, появление которых не заметить нереально. И эти автомобили до сих пор способны вызывать трепет и уважение соседей по потоку.

5. BMW 5-Series E34

Едва ли не самая популярная машина 90-х.

4. Jeep Grand Cherokee ZJ

Еще одна очень популярная в определенных кругах машина из 90-х. Брутальный, потрясающая проходимость и «неубиваемость». Единственный недостаток — большой расход.

3. Toyota Land Cruiser 100

«Крузак» был не менее популярен. Во многом благодаря тому, что машина дает возможность быстрой посадки-высадки, что в некоторых ситуациях спасало жизнь. А еще феноменальная надежность и потрясающая проходимость, что немаловажно.

2. Mercedes-Benz S600 W140

Легендарный «шестисотый» всем своим видом демонстрировал статус, богатство и власть хозяина. Кроме того, в машине было самое топовое на то время оснащение, которое позволяло решать многие вопросы сидя в кабинете на колесах. Уровень комфорта, с каким этот крейсер бороздит дороги до сих пор завораживает.

1. Mercedes-Benz Gelandewagen

Кто точно заслуживает безоговорочное первое место, так это «Гелик». Машина дает все, что нужно: динамику, проходимость, надежность и облик. С эффектом от «кубика» сложно тягаться.

По материалам autonews.ua
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