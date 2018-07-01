Aston Martin представил самый быстрый автомобиль в своей истории

Британский производитель суперкаров возродил имя DBS для новой модели DBS Superleggera. Приставку спорткар получил в честь сотрудничества британцев с кузовным ателье Touring Superleggera.

В модельном ряду бренда автомобиль займет место Vanquish.

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В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 71 килограмм меньше, чем у DB11.

Кузов имеет новый передний сплиттер, аэродинамику кузова, задний диффузор и новое заднее крыло Aeroblade 2, производящее 60 кг прижимной силы спереди автомобиля и 120 кг сзади. Модель Superleggera получила более смелую переднюю решетку, а также новые фары и задние фонари, чтобы еще больше отличить ее от DB11.

Новинку укомплектуют 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 с двумя турбинами. Мощность агрегата составит 715 л.с. Разгон до первой сотни займет у спорткара всего 3,4 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Мотор будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам главного инженера Мэтта Беккера, автомобиль был разработан, чтобы сочетать комфорт и производительность.

DBS Superleggera должен выйти в продажу в конце этого года в кузове купе с ценой от 225 000 фунтов стерлингов. Версия Volante, которая уже была проверена на тестах, поступит в продажу в начале 2019 года.