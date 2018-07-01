Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Aston Martin представил самый быстрый автомобиль в своей истории

Aston Martin представил самый быстрый автомобиль в своей истории

Британский производитель суперкаров возродил имя DBS для новой модели DBS Superleggera. Приставку спорткар получил в честь сотрудничества британцев с кузовным ателье Touring Superleggera.

В модельном ряду бренда автомобиль займет место Vanquish.

Читайте также: Бескапотный автомат: КрАЗ впервые представил новую модель

В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 71 килограмм меньше, чем у DB11.

Кузов имеет новый передний сплиттер, аэродинамику кузова, задний диффузор и новое заднее крыло Aeroblade 2, производящее 60 кг прижимной силы спереди автомобиля и 120 кг сзади. Модель Superleggera получила более смелую переднюю решетку, а также новые фары и задние фонари, чтобы еще больше отличить ее от DB11.

Новинку укомплектуют 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 с двумя турбинами. Мощность агрегата составит 715 л.с. Разгон до первой сотни займет у спорткара всего 3,4 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Мотор будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам главного инженера Мэтта Беккера, автомобиль был разработан, чтобы сочетать комфорт и производительность.

DBS Superleggera должен выйти в продажу в конце этого года в кузове купе с ценой от 225 000 фунтов стерлингов. Версия Volante, которая уже была проверена на тестах, поступит в продажу в начале 2019 года.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018