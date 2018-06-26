Бескапотный автомат: КрАЗ впервые представил новую модель

Полноприводный седельный тягач КрАЗ-6510 (6х6) — новый тягач от КрАЗ. Это новая модель, какой Кременчугский автозавод в своей продуктовой линейке еще не имел. Технические требования к новинке прописал заказчик. Основные отличия от остальных тягачей КрАЗ — бескапотная кабина с местом для отдыха, двигатель, мощностью 460 л.с., коробка — автомат, лебедка с гидроприводом и седельно-сцепное устройство с тремя степенями свободы под шкворень 3,5 «.

В кабине водителю будет комфортно по максимуму. Она имеет два эргономичных сидения, за которыми расположено место для отдыха. Интегральный рулевой механизм типа «винт — шариковая гайка» с встроенными распределителем и усилителем, способствует меньшей усталости водителя. Панель приборов и руль имеют много функциональных клавиш.

В наличии — электроподъемники стекол дверей, дополнительный обогреватель и кондиционер, что также добавит комфорт и будет способствовать производительности труда.

Двигатель — мощностью 460 л.с., рядный, шестицилиндровый. Он оборудован электромагнитной муфтой вентилятора, предпусковым подогревателем, электрическим подогревом впускного коллектора. Пуск двигателя осуществляется с помощью электростартера, есть возможность подключения диагностического модуля. Коробка — автоматическая, 6-ступенчатая, гидравлическая.