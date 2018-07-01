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Украинцы предпочитают открыть собственное дело, нежели работать на государство

Украинцы предпочитают открыть собственное дело, нежели работать на государство

На сегодняшний день молодые украинцы не хотят работать на государство, предпочитая открыть собственное дело.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы “Рейтинг”, передает Сегодня

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Согласно результатам исследований в 2013 и 2018 годах, пять лет назад половина опрошенных были за развитие рыночных отношений, сейчас их стало 58%. За плановую экономику в 2013 г. высказались 31%, в 2018-м — 28%, то есть прирост получился за счет уменьшения количества неопределившихся.

На сегодняшний день открыть собственный бизнес хотят 64% мужчин и 54% женщин. Больше всего таких энтузиастов среди граждан в возрасте 18-35 лет.

Исследование также показало, что больше всего людей выбирают массовые виды бизнеса — торговлю и сервис (парикмахерские, ремонт одежды и обуви, автоперевозки, общепит).

Эксперты утверждают, что подобный бизнес сегодня лучше всего открывать в глубинке, так как в крупных городах Украины очень высокая конкуренция.

Желающих открыть бизнес также предупреждают, что изначально потребуется стартовый капитал в размере 20-30 тысяч долларов. Немаловажным является наличие бизнес-плана, без которого, зачастую, из 10 новых фирм за год становятся банкротами 65-85%.

По материалам Сегодня
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