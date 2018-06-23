Каждый седьмой житель Земли живет за счет денежных переводов от родственников

Сегодня 800 миллионов людей в мире живут за счет денежных переводов от родственников, работающих в других странах. Так, семейные денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

Об этом свидетельствуют данные ООН.

«480 миллионов долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, ушли в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и в три раза больше, чем общая сумма внешней финансовой помощи, выделенной этим странам на развитие из разных источников», – говорится в сообщении.

В среднем большинство работников-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год. На их родине эти суммы чаще всего составляют до 60 процентов семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей.

В периоды кризисов суммы переводов растут в связи с необходимостью возместить убытки от потери урожая, скота и других непредвиденных сложностей с ведением хозяйства.

Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения и проживания. Остальные 25% превращают в накопления или вкладывают в собственное дело.

«Получатели примерно половины высланных средств проживают в сельской местности, где сегодня сосредоточено 75% самых бедных жителей планеты», – говорится в сообщении.

Всего на сегодня в мире насчитывается около 250 миллионов международных мигрантов.