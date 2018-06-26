Укравтодор подписал меморандум о строительстве концессионной дороги вокруг Киева

Укравтодор и французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS подписали меморандум о подготовке предварительного технико-экономического обоснования концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев-Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы.
Об этом сообщили в Офисе Национального инвестиционного совета.
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Речь идет о новых направлениях указанных дорог, в случае с Большой кольцевой – об участке между автодорогами М-06 Киев-Чоп до М-05 Киев-Одесса.
“Для международных инвесторов приход в Украину французской компании Bouygues, которая присутствует в 90 странах мира, – это положительный знак. Мы ожидаем, что новый закон о концессиях, который парламент должен принять уже этим летом, привлечет в украинскую транспортную инфраструктуру больше компаний с мировым именем”, – сказала советник министра инфраструктуры Надежда Казначеева, добавив, что работа с Bouygues началась еще в декабре 2017 года.
Справка Finance.ua:
- Группа компаний Bouygues оперирует в 90 странах мира и имеет капитализацию более € 15 млрд.