Укравтодор подписал меморандум о строительстве концессионной дороги вокруг Киева

Укравтодор и французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS подписали меморандум о подготовке предварительного технико-экономического обоснования концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев-Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы.

Об этом сообщили в Офисе Национального инвестиционного совета.

Читайте также: В Укравтодоре подсчитали стоимость ремонта дорог по всей стране

Речь идет о новых направлениях указанных дорог, в случае с Большой кольцевой – об участке между автодорогами М-06 Киев-Чоп до М-05 Киев-Одесса.

“Для международных инвесторов приход в Украину французской компании Bouygues, которая присутствует в 90 странах мира, – это положительный знак. Мы ожидаем, что новый закон о концессиях, который парламент должен принять уже этим летом, привлечет в украинскую транспортную инфраструктуру больше компаний с мировым именем”, – сказала советник министра инфраструктуры Надежда Казначеева, добавив, что работа с Bouygues началась еще в декабре 2017 года.

Справка Finance.ua: