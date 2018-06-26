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Билл Гейтс выделил более $4 млн на разработку комаров-убийц

Билл Гейтс выделил более $4 млн на разработку комаров-убийц

Основатель Microsoft Билл Гейтс вложил более четырех миллионов долларов в проект по созданию генетически модифицированных комаров, которые убивали бы себе подобных.

Как сообщает издание The Sun, таким образом миллиардер надеется побороть малярию, переносимую комарами вида Anopheles albimanus, ежегодно уносящую жизни сотен тысяч людей.

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Проект под названием “Доброжелательные комары” создаст биотехнологическая компания Oxitec, в которой ученые собираются создать генетически модифицированных самцов, которые будут спариваться с самками, но их потомство женского пола будет погибать, не достигнув зрелого возраста. Людей кусают только взрослые комары-самки. А самцы безопасны для человечества. Таким образом популяция комаров будет уменьшаться.

Правда, многие экологи не согласны с проведением подобных экспериментов, которые могут оказать непредсказуемое воздействие на окружающую среду, поскольку комары являются пищей для других животных.

По материалам znaj.ua
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