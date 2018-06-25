США требуют ужесточить правила провоза ручной клади

Администрация транспортной безопасности США (TSA) потребовала от служб безопасности иностранных аэропортов с 30 июня ввести дополнительные меры безопасности при проверке ручной клади пассажиров, вылетающих в США.

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Как сообщает avianews.com, нововведение коснется перевозки в салоне самолета порошкообразных веществ в емкостях, объем которых превышает 350 мл, например, детских присыпок, спортивного питания, косметической пудры, специй.

Такие емкости необходимо будет выкладывать из ручной клади для дополнительного отдельного сканирования в интроскопах.

В случае, если сотрудники службы авиационной безопасности не смогут идентифицировать порошкообразное вещество, его запретят проносить на борт самолета.

Подобные правила в аэропортах США начали вводить с июля 2017 года после того, как полиция Австралии сообщила о предотвращении теракта с участием самолета Etihad Airways, на борту которого участники заговора планировали активировать самодельное взрывное устройство.

Его предполагалось сдать в багаж, однако, по данным полиции Австралии, устройство не прошло через процесс регистрации на стойках в аэропорту. В апреле 2018 года TSA заявила о завершении ввода новых процедур досмотра во всех аэропортах США.