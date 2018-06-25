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«Нова пошта» откажется от почтоматов в отделениях «ПриватБанка»

«Нова пошта» откажется от почтоматов в отделениях «ПриватБанка»

В субботу, 23 июня, логистический оператор «Нова пошта» сообщил о решении прекратить сотрудничество с провайдером почтоматов в отделениях «ПриватБанка» ООО «Виеней-Автолизинг» и сосредоточиться на развитии собственной сети.

В компании отказ от партнерства объяснили тем, что клиентам «Нова пошта» не удобно, что отделения «ПриватБанка» работают только до 18:00, между тем как локации с собственными почтоматами компании работают минимум до 21:00.

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Собственная сеть почтоматов «Нова пошта» в рамках зон самообслуживания «Нова Пошта» насчитывает 46 единиц. В 2018-19 годах компания планирует ввести в работу еще 1000 зон как в собственной сети, так и на внешних локациях.

Впрочем, на рынке существует и другая версия: отказ «Нова пошта» от сотрудничества с «Виеней-Автолизинг» может быть связан не в последнюю очередь с тем, что сеть почтоматов покупает конкурент.

Как оказалось, 1400 почтоматов в «ПриватБанке» купил другой украинский логистический оператор Meest Express. В компании изданию Retailers сообщили, что покупают только почтоматы, а не компанию «Виеней-Автолизинг». Сделка находится на стадии завершения. Источник Retailers считает, что сумма могла составить несколько миллионов долларов.

Он также сообщил, что компания «Виеней-Автолизинг» связана с Игорем Коломойским, но во время национализации «ПриватБанка» была выведена на отдельное юрлицо.

«После национализации участники логистического рынка начали получать предложения от «Виеней-Автолизинг» о продаже», — сообщил источник. В реестре физических и юридических лиц указанно, что компания зарегистрирована в Днепре, ее руководителем является Денис Понтененко, а бенифициаром — «Асимада Элания» (Кипр). В «ПриватБанке» утверждают, что не имеют отношения к компании «Виеней-Автолизинг».

По материалам ain.ua
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