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ПриватБанк запустил оплату покупок через отпечаток пальца

ПриватБанк запустил оплату покупок через отпечаток пальца

ПриватБанк совместно с международной платежной системой Visa запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Чтобы платить пальцем, достаточно один раз «привязать» его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

“Первыми оплачивать свои покупки без наличных, карточек и даже смартфонов могли посетители фестиваля Belive в Киеве, которые оформили карты Visa ПриватБанка”, – говорится в сообщении.

В ПриватБанке отмечают, эта технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

По материалам Finance.UA
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