В Фонде гарантирования сказали, сколько денег поступило в ликвидируемые банки

В банки, которые ликвидируются, за май 2018 года сумма поступлений составила 852,5 млн грн, из них наибольшая сумма – 732,5 млн грн получена от продажи активов ликвидируемых банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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«В течение мая на счета ликвидируемых банков, поступило 852,5 млн грн. Из них наибольшая сумма – 732,5 млн грн получена от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 111,8 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками и 8,2 млн грн получено в качестве арендной платы”, – говорится в сообщении Фонда.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 190,8 млн грн поступило от АО «Банк «Финансы и кредит»; 185,1 млн грн – ПАО «ВБР»; 126,7 млн грн – в АО «Дельта Банк».

Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

В целом, по итогам первых пяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемые банки составили 5 104,1 млн грн: 3 945,0 млн грн получено от продажи активов; 674,6 млн грн – от погашения кредитов; 438,8 млн грн – от погашения ценных бумаг; 45,8 млн грн – от аренды.