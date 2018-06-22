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Фонд гарантирования провалил продажу долгов Жеваго с огромной скидкой

Фонд гарантирования провалил продажу долгов Жеваго с огромной скидкой

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог провести “голландский” аукцион по продаже прав требования “Дельта банка” по кредиту на 1,28 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные площадки Prozorro.Продажи.

Покупателей на этот актив не нашлось, притом что цена на него снижалась до 255,1 млн грн.

В залоге по кредиту находится оборудование цехов сборки, сварки, окраски, которое расположено в Кременчуке Полтавской области.

Согласно судебным материалам, должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная бизнесмену и нардепу Константину Жеваго.

Отметим, что 31 мая должен был состояться “голландский” аукцион по продаже прав требования банка “Финансы и кредит” на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.

Однако 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота – в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, в обеспечении по которым являются акции компании Мотор Сич.

По материалам Економічна Правда
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