Богдан Дуда: валютный законогейт

Действующее валютное законодательство базируется даже не на законе, а на скорую слепленном Декрете «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

Его авторы, пожалуй, даже не мечтали, что их творчество, которое была ответом на вызовы 1993 года, будет жить более 25 лет.

С этого времени технический прорыв в корне изменил внешнеэкономическою деятельность стран: тотальная интернетизация, смартфонизация, 3D-принтеры, блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект и т.п. изменили само понимание международной торговли и движения капиталов. А отечественный валютный рынок до сих пор регулируется по лекалам граммофонных пластинок и дефицитных джинсов.

Национальный банк Украины, как главный регулятор валютной сферы, несколько раз пробовал навести порядок в валютном законодательстве, обсуждалось немало проектов и прожектов, но ни один из них так и не «взлетел».

Валютную сферу до сих пор прямо или косвенно регулирует, кроме Декрета, 7 законов, 2 положения, 3 инструкции, таможенный кодекс, а также письма и электронные сообщения НБУ.

И вот, наконец, произошел микропрорыв! В мае 2018 ВРУ в первом чтении поддержала законопроект № 8152 с красноречивым названием “О валюте”. А 21.06.2018 г. его приняли в целом.

Что же изменится?

Теоретически все. Нынешнее валютное регулирование имеет девиз «разрешено все, что прямо указано в законе, и то не факт». Веет неким душком 1961 года, когда советских валютчиков Рокотова и Файбишенко приговорили к смертной казни и расстреляли за проведение незаконных валютных операций.

Зато новый закон, если его таки примут, обеспечивает, по словам НБУ, «безвиз для капиталов».

Несмотря на то, что Национальный банк предостерегает, что полная валютная либерализация требует благоприятных макрофинансовых условий (когда такие бывают?) и эффективного налогового регулирования (перипетии с последним министром финансов свидетельствуют, что государством толеруется именно неэффективное), все же сразу должно измениться многое:

инвестиции за границу не требуют лицензий;

кредиты от нерезидентов не требуют регистрации;

валютные операции менее 150 тыс. грн не подлежат валютному контролю;

нарушение сроков закрытия контрактов без санкций (хотя бы в виде прекращения ВЭД );

сроки расчетов вырастут до плюс бесконечности…

Что это дает?

Возможности и риски… Так, отмена валютного контроля для операций меньше 150 тыс. грн может существенно активизировать внешнеэкономическую деятельность малого и среднего бизнеса, для которых на сегодня административные расходы на валютный контроль часто превышают выгоды от экспортно/импортной деятельности.

Долгосрочным положительным эффектом от этого станет расширение связей украинского бизнеса, заключения новых контрактов, выход на новые рынки. Это увеличит шансы малых компаний стать средними, а средних — большими.

В свою очередь банки снизят долю непродуктивной деятельности, которая шла на проверку таких контрактов и взаимодействие по ним с НБУ.

Вторым важным аспектом нового закона является свободное осуществление трансграничных операций, о чем даже говорится в Соглашении об ассоциации, которое Украина подписала с ЕС.

Новый закон также устраняет старую асимметрию валютных ограничений (ввозить валюту можно, вывозить нет). Это, однозначно, будет положительно воспринято инвесторами.

Либеральный и прогрессивный закон будет способствовать избавлению негативного внешнего имиджа Украины как закрытой страны. Хотя на это уйдут годы.

Закон существенно устраняет барьеры и препятствия для притока иностранных инвестиций, развития финансового сектора. Чего же было не сделать раньше?

Уменьшение регулирования будет увеличивать количество участников валютного рынка, а следовательно повысит его уровень конкуренции, будет способствовать появлению новых финансовых продуктов и одновременно уменьшению транзакционных издержек для всей экономики, минимизирует коррупционное поле, площадь которого всегда прямо коррелирует с уровнем зарегулированности.

Наряду с этим, НБУ, будучи истинно украинским институтом, оставляет за собой в законе правовые основания для валютных репрессий, или как он их завуалировано называет – «средств защиты».

Так, регулятор считает, что для удержания регулятивных процессов под контролем ему необходимы следующие инструменты:

установление обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте;

определение предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта продукции, транспортных услуг и т.д.;

введение специальных разрешений (опять лицензии?) на проведение отдельных валютных операций;

резервирование средств по валютным операциям.

Впрочем, срок действия указанных защитных мер не должен превышать шесть месяцев с даты их введения. Затем НБУ что-нибудь придумает.

Конечно, существующая редакция закона «О валюте» является несовершенной (хотя совершенство поэтому и существует, что мы должны к нему стремиться).

Эксперты заявляют о ряде моментов, которые необходимо усовершенствовать: обеспечить свободное открытие счетов резидентов в европейских банках, свободное открытие счетов нерезидентов в Украине, гарантировать беспрепятственное возвращение дивидендов и капитала для иностранных инвесторов.

Поэтому нужно понимать, что принятие данного закона является лишь первым шагом, сделав который экономика не получит полной и немедленной свободи движения капитала.

Имплементация закона также может иметь эффект J-кривой (когда улучшение начинается с ухудшения), ведь участники отечественного валютного рынка привыкли жить в условиях зарегулированности и после получения широких свобод в краткосрочной перспективе расшатают валютную лодку.

Также неизвестно, какой сценарий поведения выберет теневой сегмент валютного рынка, объемы которого в несколько раз превышают золотовалютный запас страны, что дает существенные возможности для дисбаланса.

Все это однозначно скажется на курсе, однако эффект будет скорее не девальвационный, а будет иметь диапазон валютных колебаний шире привычного. И тогда обязательно найдутся критики, которые авторитетно заявят о «полном регулятивном провале при валютной жизни по-новому».

Но эти болезни рестарта валютной сферы является не только неизбежными, но и необходимыми.

Ведь правильное их решение будет способствовать антихрупкости системы государственного регулирования валютного рынка Украины, что увеличит шансы, что следующие валютно-оптимизационные шаги НБУ, после введения нового закона, также будут правильными и успешными. И что они таки будут…

Богдан Дуда, кандидат экономических наук, финансовый публицист