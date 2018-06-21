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В НБУ ожидают «безвиза для капиталов»

В НБУ ожидают «безвиза для капиталов»

В НБУ ожидают «безвиза для капиталов» (Закон “О Валюте” – ред.), что поможет изменить структуру валютного урегулирования.

Об этом Finance.ua рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук на конференции ASBIS HUB 2018.

«Украина ждет экономического роста на 2018 год – 3,4%. Такие темпы обусловлены хорошей внешней средой, внутренним спросом, инвестиционным спросом. Также важна дальнейшая валютная либерализация. В этом году ожидается полная смена общей институциональной структуры, где происходит валютное урегулирование», – прокомментировал Николайчук.

Он напомнил, что сейчас в Украине работает концепция еще 1993 года, базирующаяся на том, что все запрещено, а только некоторые операции НБУ может разрешить через лицензии или через другие механизмы.

“Новый закон должен внедрить систему, где почти все разрешено. До 2014 г. любое давление на валютном рынке отражалось на валютной интервенции. В течение 2009-2013 гг. НБУ продал около 15 млрд долларов на рынке”, – отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

По материалам Finance.UA
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