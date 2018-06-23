Intel создал чип, который виден только под электронным микроскопом

На фабрике Intel D1D Fab в Орегоне создали новый миниатюрный работающий квантовый чип.

Для создания новинки использовались почти такие же технологии, что при производстве обычных кремниевых процессоров, пишет Next Big Future.

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Квантовый чип от Intel совсем маленький и виден только под электронным микроскопом. Его размер составляет порядка 50 нанометров и, согласно заявлению инженеров компании, на материале толщиной с человеческий волос можно будет разместить до 1500 кубитов. Для работы микросхемы необходима температура, близкая к абсолютному нулю.

На данный момент именно это и является основным недостатком квантовой вычислительной системы, преодоление которого может стать новым этапом развития технологий.

По уверениям создателей, новый чип от Intel может быть значительно увеличен. Будущие квантовые компьютеры будут иметь миллионы кубитов – и будут намного более мощными, чем сегодняшние быстрые суперкомпьютеры.

По словам технического руководителя Intel, Джима Кларка, каждую неделю компания выпускает около пяти 300-мм пластин с процессорами на спиновых кубитах. Это кажется мизерным количеством, но в пересчете на кубиты никто в мире пока не сравнился с Intel.