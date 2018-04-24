Как будут работать банки на майские: график НБУ

Национальный банк Украины сообщил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней на майские праздники, которые украинцы будут отмечать четыре дня подряд.

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Отметим, что день работы системы электронных платежей НБУ переносит с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.

Согласно распоряжению НБУ, банки должны:

сообщить клиентам о режиме работы в праздничные дни;

организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат;