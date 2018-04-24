Как будут работать банки на майские: график НБУ

Национальный банк Украины сообщил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней на майские праздники, которые украинцы будут отмечать четыре дня подряд.
Читайте также: В НБУ рассказали, что будет дальше с учетной ставкой
Отметим, что день работы системы электронных платежей НБУ переносит с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.
Согласно распоряжению НБУ, банки должны:
- сообщить клиентам о режиме работы в праздничные дни;
- организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат;
- обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, организовать их подкрепление наличными различных номиналов.