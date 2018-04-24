Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 136 0

Как будут работать банки на майские: график НБУ

Как будут работать банки на майские: график НБУ

Национальный банк Украины сообщил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней на майские праздники, которые украинцы будут отмечать четыре дня подряд.

Читайте также: В НБУ рассказали, что будет дальше с учетной ставкой

Отметим, что день работы системы электронных платежей НБУ переносит с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.

Согласно распоряжению НБУ, банки должны:

  • сообщить клиентам о режиме работы в праздничные дни;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат;
  • обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018