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В НБУ рассказали, что будет дальше с учетной ставкой

В НБУ рассказали, что будет дальше с учетной ставкой

Монетарный комитет Национального банка Украины (НБУ) считает, что снижение учетной ставки в текущем году маловероятно.

Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по монетарной политике (КМП) об уровне учетной ставки, передает пресс-служба НБУ.

Кроме того, предполагается, что Нацбанку придется сохранить жесткие монетарные условия дольше, чем это прогнозировалось ранее, в частности из-за более стремительного повышения процентных ставок ФРС США.

Также члены КМП подробно рассмотрели возможные внешнеэкономические риски, а именно – вопрос развертывания широкомасштабных торговых войн, которые могут вызвать резкие колебания мировых товарных цен, ухудшить условия доступа украинских экспортеров на внешние рынки и, следовательно, уменьшить валютные поступления.

Члены КМП согласились, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков НБУ может продолжить повышение учетной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Нацбанк оставил учетную ставку без изменений.

Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта. Это стало четвертым повышением учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года – до 12,5% годовых с 13% годовых.

По материалам НВ
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