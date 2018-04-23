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МВФ меняет правила: какие страны не смогут получить кредит

МВФ меняет правила: какие страны не смогут получить кредит

Международный валютный фонд пересмотрел главные принципы борьбы с коррупцией.

Об этом сказано в заявлении по итогам встречи глав минфинов и центробанков стран, входящих в состав МВФ.

Сообщается, что теперь при кредитовании стран будет учитываться оценка коррупционных рисков. Так, правительствам будут предлагать на добровольной основе пройти проверку на уязвимость их систем управления.

“Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами”, – говорится в заявлении.

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Помимо этого было отмечено, что для решения проблемы содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов, государствам-членам будут предлагать добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия “грязных” денег.

При выделении кредитов будет учитываться вопрос, не препятствуют ли уязвимые места в управлении способности страны осуществлять программы, поддерживаемые фондом. Из-за низкого качества управления программы с фондом могут быть отложены.

По материалам СТРАНА.UA.
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