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Трамп рассказал, в каком случае США введут новые санкции против России

Трамп рассказал, в каком случае США введут новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не совершит очередную провокацию.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на CNN.

“Мы введем санкции, как только они это заслужат. Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп” – заявил Трамп.

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Один из источников в администрации Трампа утверждает, что пока непонятно, как именно относится Трамп до новых санкций.

По его данным, новые ограничительные меры были еще не готовы, однако Трамп просто не позволил продолжить работу над ними.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химическую атаку в Сирии уже в понедельник.

Впрочем, решения о санкциях в понедельник не было, а СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

По материалам Економічна Правда
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