Российские санкции против США ударят по самим россиянам - Bloomberg

Контрсанкции РФ больше ударят по российскому населению, чем по американским компаниям.

Об этом пишет Bloomberg.

Российские депутаты предлагают ограничить импорт американских продуктов, табака, алкоголя и лекарств. По мнению автора, такие действия не приведут к существенным потерям для американских компаний.

“Импорт американских продуктов и алкоголя в 2017 году составил всего 4% от 9 миллиардов долларов товаров, которые США продала в Россию”, – сообщил аналитик.

В то же время, запрет американских лекарств в РФ в первую очередь навредит самим россиянам. Ведь американские лекарства составляли около 13% всего фармацевтического импорта России.

“Для американской компании Pfizer потеря российского рынка на один год приравнивается к потере доходов, которые компания получает за 5 дней”, – утверждает автор.

Он также добавляет, что российские аналоги американских лекарств имеют гораздо более низкое качество и повлияют на качество и эффективность лечения российских пациентов.

Напомним, в РФ спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях на “антироссийскую политику США”.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из “кремлевского списка”.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний “Ренова” Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, “Ренова”, “Русал”, “Русские машины”, “Рособоронэкспорт” и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.