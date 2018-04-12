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Состояние Цукерберга выросло на $2,8 млрд на фоне выступления перед сенатом США

Состояние Цукерберга выросло на $2,8 млрд на фоне выступления перед сенатом США

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличилось на $2,8 млрд на фоне его выступления перед сенатом США в связи со скандалом с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.

Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% — до $165,04 за бумагу, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года, указывает Дело со ссылкой на CNN.

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Капитализация Facebook выросла на $21 млрд и превысила $479 млрд.

Общее состояние Цукерберга увеличилось на $2,8 млрд или 4,4% — до $66 млрд, указывает Forbes. По данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Цукерберга выросло на $2,76 млрд или 4,3% — до $67 млрд.

Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в сенате США, которое прошло во вторник. Глава соцсети извинился перед пользователями за утечку данных и взял всю ответственность за эту ошибку на себя. Цукерберг рассказал, что компания проводит внутреннее расследование по выявлению приложений соцсети, которые используют данные пользователей.

Напомним, в марте Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки персональных данных пользователей соцсети. Стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью приложения. Скандал осложнился тем, что данные были использованы при разработке программы, которая предположительно применялась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Позже Facebook признала, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей.

По материалам Дело
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