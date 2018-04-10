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Водителям советуют установить скоростные ограничения в жилых районах

Водителям советуют установить скоростные ограничения в жилых районах

Согласно новому исследованию некоммерческой организации International Transport Forum (ITF), даже небольшое снижение ограничения по максимальной скорости автомобилей «значительно» улучшит безопасность на дорогах. В жилых районах предлагается ограничить максимальную скорость до 32 км/ч.

Эксперты ITF проанализировали безопасность дорожного движения в 10 странах и сделали некоторые интересные выводы.

Сейчас существует «сильная» взаимосвязь между скоростью автомобилей, количеством ДТП и смертельных случаев. ITF утверждает, что это соответствует известной научной формуле, по которой увеличение на 1% скорости автомобилей приводит к 2% росту аварий с травмами, к 3% росту аварий со смертельным исходом и травмами, и к 4% росту аварий со смертельным исходом.

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Поэтому эксперты организации ITF сделали вывод, что даже небольшое ограничение максимальной скорости приведет к «значительному» снижению ДТП. Они предлагают в жилых районах городов сделать максимальную скорость равную 32 км/ч, а в остальных городских районах – 50 км/ч. На дорогах в сельской местности предлагается ограничить скорость до 70 км/ч. Для шоссе пока ничего не предлагается.

Возможно, в позиции экспертов ITF есть рациональное «зерно». Однако, как нам кажется, пока их идеи вряд ли будут реализованы. Для этого необходима широкая поддержка общественности в разных странах.

По материалам autonews.ua
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