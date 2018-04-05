Сколько водителям придется выложить за ровные дороги

Тема платных дорог активно обсуждалась в Украине не один год. И вот закон принят и подписан.
Предположительно, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» №6766 позволит улучшить состояние инфраструктуры страны.
Первым, и наиболее вероятным направлением по строительству платной дороги в правительстве считают участок Львов-Краковец. Стоимость реализации этого проекта – 600 млн. евро, а срок концессии составит 30 лет.
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При этом украинским водителям придется платить по 20 евроцентов за каждый километр.
Справка Finance.ua:
- В Украине в 2018 году начнется строительство концессионных дорог, проезд по которым будет платным.
- По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, платные автобаны будут строить параллельно с уже существующими бесплатными дорогами.