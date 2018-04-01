Трассу в Украине внесли в список «дорог смерти» (карта)

Среди нескольких самых плохих дорог Украины оказалась и одна из дорог Закарпатья.

Об этом сообщает сайт Mukachevo.net, со ссылкой на РИА-Новости.

О плохих дорогах Украины не говорит разве что ленивый. Водители клянут облавтодоры за полуметровые ямы, разбитые колеса и подвеску.

В капитальном ремонте в государстве нуждается почти половина автомобильных дорог – более 21 000 километров трасс.



Сайты, занимающиеся мониторингом состояния украинских трасс, относят к худшим дороги Берегово – Великая Копаня в Закарпатье, Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (ведет на границу с Белоруссией), Стрый – Тернополь – Кропивницкий, Кропивницкий – Платоново, Харьков – Перещепино и другие.

Отмечается, что рейтинги составляются по отзывам водителей, которые проезжали по этим дорогам за последнее время.