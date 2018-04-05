Венесуэла хочет покупать у РФ запчасти для "КамАЗов" за криптовалюту

Венесуэла обсуждает возможность покупки в России автозапчастей для автомобилей “КамАЗ” за криптовалюту Petro ставит под угрозу репутацию криптовалют – аналитики.

По словам министра внешней торговли и иностранных инвестиций южноамериканской республики Хосе Вьельма Мора, стороны обсудили сотрудничество венесуэльской стороны с компанией “КамАЗ” “в том, что касается приобретения запчастей, шин, покрышек и аккумуляторов, а также сборки этих автомобилей” в Венесуэле и рассмотрения форм оплаты, в которые включается “оплата с помощью Petro”, национальной венесуэльской криптовалюты.

Министр также рассказал, что Венесуэла обсудила с РФ возможность отмены таможенных пошлин между двумя странами.

Напомним, 20 февраля Венесуэла начала продажу собственной криптовалюты Petro, с помощью которой правительство в Каракасе надеется преодолеть “финансовую блокаду” со стороны США.

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За 1 день Венесуэла заработала на криптовалюте 735 миллионов долларов.

Ее особенностью является то, что один Petro должен обеспечиваться одним баррелем нефти.

Таким образом в случае, если доверие к деньгам и их стоимость снизятся, тогда у владельцев криптовалюты Petro теоретически останется право на соответствующее количество нефти. Впрочем, остается непонятным, каким образом это должно происходить.

После Petro, который подкреплен нефтью, должен появиться еще одна криптовалюта Petro, подкрепленная золотом.