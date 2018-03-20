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Трамп запретил криптовалюту Венесуэлы El Petro

Трамп запретил криптовалюту Венесуэлы El Petro

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает любые финансовые операции в США, связанные с венесуэльской криптовалютой El Petro.

Об этом сообщает Reuters.

“El Petro — это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов. Инвестирование в нее следует рассматривать как непосредственную поддержку диктатуры и ее попыток подорвать демократический порядок в Венесуэле”, — сказал представитель Белого дома.

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В то же время в правительстве Венесуэлы высказали мнение, что данное решение незаконное и не соответствует международному праву.

“Эти односторонние санкции представляют собой имперскую агрессию, направленную на наших граждан”, — подчеркнули в правительстве.

В агентстве также напомнили, что в данный момент в Белом доме активно изучают варианты введения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Напомним, 20 февраля Венесуэла начала продажу собственной криптовалюты, с помощью которой правительство в Каракасе надеется преодолеть “финансовую блокаду” со стороны США. На первом этапе планируется реализовать 38,4 миллиона криптомонет, получивших название El Petro, а в перспективе — 100 миллионов. Венесуэла, благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюты, уже собрала $735 млн.

По материалам reuters.com
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