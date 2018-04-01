Названы страны с самыми высокими импортными пошлинами

Эксперты предрекают, что торговая война между США и Китаем отразится и на других странах и решили проанализировать, в каких странах самые высокие в мире тарифы на импортные товары, согласно данным Всемирного банка и ВТО.

Багамы — 18.6%

В последние годы на Багамах активно развивается медицинский туризм. Уровень медицинского обслуживания здесь базируется на стандартах, принятых в США, и оценивается очень высоко. На островах открыто более двадцати современных медицинских учреждений, специалисты которых работают во всех видах здравоохранения. Наиболее популярными направлениями являются операции на суставах, хирургия сердца и пластические операции. В дополнение к туризму и банковской деятельности, правительство последние годы стало поддерживать электронную коммерцию.

Габон — 16.9%

Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки. Однако, из-за неравенства в распределении доходов, значительная часть населения остаётся бедной. Основные статьи импорта: промышленные товары и продовольствие. Основные поставщики — Франция 20 %, Кот-д’Ивуар 15,3 %, Китай 9,6 %, США 9,3 %, Алжир 5,1 %, Бельгия 4,5 %

Чад — 16.4%

С конца 2003 года в стране началась существенная добыча нефти, с 2004 года нефть экспортируется. В развитии нефтедобывающей отрасли активно участвуют американские компании и Китай. Основные статьи импорта: промышленная продукция, продовольствие, текстиль. Основные поставщики: Франция — 17,6 %, Камерун — 14,8 %, Китай — 9,9 %, Украина — 9,6 %, США — 7,7 %, Германия — 5,6 %.

ЦАР — 14.5%

ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами. Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира. Основные статьи импорта: продовольствие, текстиль, нефтепродукты, промышленная продукция, автомобили, лекарства. Основные поставщики — Южная Корея 20,2 %, Франция 13,6 %, Камерун 7,7 %, Нидерланды 5,7 %, США 5,3 %.

Непал — 11.7%

Непал — одна из беднейших и неразвитых стран мира. Внешняя торговля почти полностью ориентирована на Индию. Основные статьи импорта: нефтепродукты, промышленная продукция, золото, электроника, медикаменты. Основные поставщики — Индия 52,9 %, Китай 13,4 %, Сингапур 2 %.

Бенин — 11.6%

Экономика Бенина неразвита, основана на натуральном сельском хозяйстве (кукуруза, тапиока, ямс) и на выращивании хлопчатника. В стране имеются месторождения нефти и газа, но они не эксплуатируются. Основные статьи импорта: продовольствие, промышленные товары, топливо и проч. Основные поставщики — Китай 35,9 %, США 13,2 %, Таиланд 6,5 %. Власти Бенина планируют привлечь иностранные инвестиции, в первую очередь для развития туристического бизнеса.

Кения — 11.5%

На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. Основные статьи импорта: промышленные товары, нефтепродукты, автомобили. Основные поставщики: ОАЭ — 11,9 %, Индия — 11,8 %, Китай — 10,3 %, Саудовская Аравия — 8,3 %, ЮАР — 5,9 %, Япония — 5,3 %.